Smartphone für die Österreicher wichtiger als Sex

Gleich wichtig beim Musikhören wie das Radio

Auch nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen ist das Handy meist nicht weit. Knapp 60 Prozent der jungen „Generation Z“ schauen nach dem Aufwachen sofort aufs Smartphone, aber auch bei den Älteren sind es 30 bis 40 Prozent. Beim Hören von Musik ist das Handy bereits gleichauf mit dem Radio (rund 30 Prozent). Auch Online-Shopping läuft häufiger über das Smartphone als über den PC oder Laptop.