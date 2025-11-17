Vorteilswelt
Adeyemis Waffen-Eklat

„Da dachte ich, er hat eine Panzerfaust im Keller“

Fußball International
17.11.2025 21:59
Karim Adeyemi
Karim Adeyemi(Bild: AFP/UWE KRAFT)

Der Strafbefehl gegen DFB-Teamspieler Karim Adeyemi wegen illegalen Waffenbesitzes war auch im Vorfeld des deutschen Qualimatches gegen die Slowakei am Montagabend großes Thema. Weltmeister und TV-Experte Christoph Kramer mahnte, die Angelegenheit „bitte auch wirklich nicht größer“ zu machen.

„Als ich die Schlagzeile über die Geldstrafe gelesen habe, da dachte ich, der hat ’ne Panzerfaust im Keller oder so“, sagte Kramer vor dem Match beim TV-Sender ZDF.

„Man kann so etwas vor einem Spiel auf gar keinen Fall gebrauchen – und wir wollen hier auch nichts verherrlichen, aber wir müssen es auch vernünftig einschätzen“, so der Ex-Profi.

„Bitte nicht größer machen“
„Waffen zu haben, ist scheiße. Waffen zu kaufen und zu besorgen, ist scheiße. Waffen gehören nicht in diese Welt. Er (Adeyemi, Anm.) hat sie nicht benutzt, und es kommt für mich auch immer darauf an, was für eine Waffe, und von daher, ich will es nicht verherrlichen, aber mit einem Schlagring und dem Taser … ich habe gedacht, der hat sonst was“, will Kramer die Angelegenheit „bitte auch wirklich nicht größer machen“.

