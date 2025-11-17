Deutsche Investoren bei der Austria vor der Türe

Nach rechtlichem Streit mit dem ehemaligen Steuerberater gab die Austria Klagenfurt der Bundesliga Unterlagen für den Konzernabschluss ab. Wirtschaftsprüfer Ulrich Krassnig gibt sich auf Anfrage vorsichtig. Und: Diese Art von Investoren könnten nun in Klagenfurt und bei Partnerklub Sibenik einsteigen.