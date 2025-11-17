Infektionsalarm zwingt deutsche Marine zu Notstopp

Schiff war eigentlich schon am Rückweg

Die „Berlin“ war im August zu mehreren Manövern in den Atlantik ausgelaufen. Unter kanadischer Führung nahm die Besatzung unter anderem an der Übung „Nanook“ teil. Das Schiff versorgt andere Marineeinheiten auf See mit Treibstoff, Verpflegung, Material und Munition und verfügt über umfangreiche medizinische und kommunikative Kapazitäten. Auf ihrer Route legte die „Berlin“ Zwischenstopps in Nuuk (Grönland), New York und zuletzt in Miami ein.