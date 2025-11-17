Totschnig bei COP30: „Sind noch nicht auf Kurs“

Heftig wurde hinter den Kulissen gestritten, ob Ankara oder Canberra nächster Austragungsort wird, als Totschnig am Montagabend die Öko-Weltbühne mit einer eindeutigen Botschaft betrat: „Zehn Jahre nach dem historischen Beschluss von Paris müssen wir uns der klaren Wahrheit stellen, dass die Welt das 1,5-Grad-Versprechen noch nicht einhält. Extremwetter nehmen zu, die Temperaturen steigen weiter – und die Wissenschaft zeigt unmissverständlich, dass wir noch nicht auf Kurs sind.“ Sein Appell genau deswegen an alle Staaten: „Verstärken wir unsere Anstrengungen. Nicht irgendwann – jetzt!“