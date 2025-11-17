Minister will tote Sprachen aus Lehrplan streichen

Medienbildung soll etwa als eigenes Fach auf den Stundenpla. Aber – so stellte der Minister in der ZIB2 klar – wenn neue Fächer dazukommen, müssten eben andere weichen. Im Jahr 2026 will er die Öffentlichkeit darüber unterrichten, an welche „alten“ Fächer er dabei denkt. Wie die „Krone“ erfuhr, gelten im liberalen Lager da vor allem die beiden „toten Sprachen“ Latein und Altgriechisch als im Lehrplan verzichtbar.