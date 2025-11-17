Trump kündigt F-35-Kampfjets für Saudi-Arabien an

Bin Salman brach Montagabend mit einer hochrangigen Delegation am Flughafen in der Hauptstadt Riad auf. Die nun zugesagten Kampfflugzeuge, die in der Region bisher nur an den US-Verbündeten Israel abgegeben wurden, sind am Golf heiß begehrt. Sie wollten eine Menge F-35 kaufen, „aber sie wollen auch tatsächlich mehr als dieses Kampfflugzeug“, sagte Trump über Saudi-Arabiens Regierung. Die israelische Zeitung „Haaretz“ hatte zuvor spekuliert, dass die USA mit Einverständnis von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von ihrer bisherigen Doktrin abweichen könnten, wonach in der Region nur Israel die neuesten Waffen geliefert bekommt.