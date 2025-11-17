Offener Brief: Jetzt reagiert Rotkreuz-Präsident

Kein Tag vergeht ohne neue Hiobsbotschaft für die Führungsspitze des Salzburger Roten Kreuzes! Am Wochenende sickerte durch, dass Landesrettungskommandant Stefan Herbst die Organisation verlassen muss – und das alles andere als freiwillig. Herbst bekam seine Entlassung zugestellt, die „Krone“ berichtete. Seitdem gehen die Wogen hoch, ein Ende der Eskalation ist vorerst nicht in Sicht.