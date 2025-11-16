Wo unsere Wirtschaft trotz Krise richtig gut ist

Während die Wirtschaft schwächelt, entstehen in Österreich still und leise neue Technologien, die längst international Beachtung finden. Wir sind in vielen Bereichen besser, als wir glauben. Eine Spurensuche in heimischen Labors, Werkstätten und Büros, in denen bereits die Zukunft stattfindet.
Alfons Huber fällt eindeutig in die Kategorie Daniel Düsentrieb. Im Büro des 29-jährigen Physikers stapeln sich Spulen, Kabel und 3D-Drucker. Sein Labor ist eine zwölf Meter lange Straße inmitten von Feldern in Mils in Tirol. In der ländlichen Gegend werden er und seine Kollegen regelmäßig für verrückt erklärt. „Die Leute zeigen uns den Vogel.“ Aber Huber hat eine Mission:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.