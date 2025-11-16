Vorteilswelt
In kritischem Zustand

NFL-Profi in New York niedergeschossen

US-Sport
16.11.2025 19:49
Kris Boyd (hier noch im Dress seines früheren Klubs Minnesota Vikings)
Kris Boyd (hier noch im Dress seines früheren Klubs Minnesota Vikings)(Bild: AFP/Getty Images)

Die US-Sportwelt bangt um NFL-Star Kris Boyd. Der Cornerback der New York Jets wurde in der Nacht auf Sonntag niedergeschossen und befindet sich in Lebensgefahr.

Gegen zwei Uhr kam es in der Nähe der Seventh Avenue in New York vor einem Nachtclub zu einem Streit zwischen mehreren Personen, der 29-jährige Boyd erlitt dabei zwei Schüsse in den Bauch und brach schwer verletzt zusammen. Er liegt nun in kritischem Zustand in einem Krankenhaus der US-Metropole.

Kris Boyd
Kris Boyd(Bild: AFP/Getty Images)

Schütze flüchtet mit Auto
Der Schütze flüchtete nach der Tat in einem Auto. Die Hintergründe der Attacke sind noch völlig unklar.

Die New York Jets teilten mit, dass sie „über die Situation um Kris Boyd informiert“ seien, jedoch „zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben“ werden. Boyd wechselte erst zu Saisonbeginn von den Houston Texans zu den Jets – verletzungsbedingt bestritt er noch kein einziges Spiel für seinen neuen Klub.

Porträt von krone Sport
krone Sport
