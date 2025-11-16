KAC siegt in Ljubljana, Salzburg feiert Raffls

Drei Raffl-Tore für Salzburg

Mann des Abends in Villach beim 3:2 des VSV gegen die Capitals war Kevin Hancock mit seinen Toren zum 1:0 und 3:1. Salzburg feierte nach fünf Niederlagen in Serie im Heimspiel gegen Fehervar einen überzeugenden Erfolg. Michael Raffl glänzte mit zwei Toren, Kapitän Thomas Raffl besorgte das 4:0.