ICE Hockey League

KAC siegt in Ljubljana, Salzburg feiert Raffls

Eishockey
16.11.2025 21:05
Matt Fraser traf zum 5:2-Endstand für den KAC.
Matt Fraser traf zum 5:2-Endstand für den KAC.(Bild: GEPA)

Der KAC hat das Spitzenspiel der 20. ICE-Runde gegen Olimpija Ljubljana am Sonntag auswärts 5:2 gewonnen. Der zuletzt im Derby gegen die Klagenfurter siegreiche VSV bezwang die Vienna Capitals 3:2.

0 Kommentare

Salzburg fand mit einem 4:1-Heimsieg gegen Fehervar aus der Krise, Matchwinner für den Meister waren die Raffl-Brüder mit drei Toren. Die Graz99ers setzten ihren Erfolgslauf durch ein 3:2 gegen Innsbruck fort. Die Black Wings Linz besiegten Schlusslicht Pioneers Vorarlberg 5:4.

Michael Raffl
Michael Raffl(Bild: GEPA)

Der KAC zog beim Tabellenzweiten in Ljubljana im Mittelabschnitt durch Powerplaytreffer von Thimo Nickl und Raphael Herburger auf 4:2 davon. Für endgültige Klarheit sorgte in der vorletzten Minute Matt Fraser mit dem 5:2.

Drei Raffl-Tore für Salzburg
Mann des Abends in Villach beim 3:2 des VSV gegen die Capitals war Kevin Hancock mit seinen Toren zum 1:0 und 3:1. Salzburg feierte nach fünf Niederlagen in Serie im Heimspiel gegen Fehervar einen überzeugenden Erfolg. Michael Raffl glänzte mit zwei Toren, Kapitän Thomas Raffl besorgte das 4:0.

Graz machte ein 0:2 wett.
Graz machte ein 0:2 wett.(Bild: GEPA)

Die drittplatzierten 99ers machten in Graz gegen Innsbruck ein 0:2 wett, den vierten Sieg in Serie unter Interimscoach Philipp Pinter fixierte Doppeltorschütze Kevin Roy eineinhalb Minuten vor Schluss. Kommende Woche übernimmt Dan Lacroix das Trainerzepter an der Mur. Tabellenführer Pustertal hatte bereits am Samstag in Budapest 2:3 verloren.

