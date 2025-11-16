Musical liefert eine Antwort auf den 9/11-Terror

Der Beginn des 21. Jahrhunderts ist eng mit dem Terroranschlag vom 9. September 2001 in New York verbunden. Aus 9/11 ein Musical zu machen, erschien lange undenkbar. Doch „Come from Away – Die von woanders“ macht den Versuch. Der Broadway-Hit hatte nun im Linzer Musiktheater die österreichische Erstaufführung in deutscher Sprache – die „Krone“ war dabei!