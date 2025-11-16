„Eine WM-Teilnahme ist der absolute Gipfel“

Zehnmal prallten Marko Arnautovic und Edin Dzeko schon aufeinander, matchten sich in der deutschen Bundesliga, der Premier League, der Serie A und viermal im Nationalteam-Dress – das dienstägige Aufeinandertreffen im Happel-Stadion stellt alles Bisherige in den Schatten, wird zum vermutlich ultimativen Showdown, was die direkten Duelle der beiden betrifft.