„Eine WM-Teilnahme ist der absolute Gipfel“

Der dienstägige Showdown im Ernst-Happel-Stadion um Platz eins in der WM-Qualifikations-Gruppe H wird auch zum Aufeinandertreffen der beiden Altstars: ÖFB-Angreifer Marko Arnautovic trifft auf seinen bosnischen Kumpel Edin Dzeko. Die Kult-Kicker glänzen als Rekordhalter und nach wie vor auch als Torjäger.
Zehnmal prallten Marko Arnautovic und Edin Dzeko schon aufeinander, matchten sich in der deutschen Bundesliga, der Premier League, der Serie A und viermal im Nationalteam-Dress – das dienstägige Aufeinandertreffen im Happel-Stadion stellt alles Bisherige in den Schatten, wird zum vermutlich ultimativen Showdown, was die direkten Duelle der beiden betrifft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.