Knaller im Happel-Oval

„Eine WM-Teilnahme ist der absolute Gipfel“

Fußball National
16.11.2025 19:09
Österreich trennt nur noch ein Punkt vom WM-Ticket
Österreich trennt nur noch ein Punkt vom WM-Ticket(Bild: EPA/MARIOS GREGORIOU)

Der dienstägige Showdown im Ernst-Happel-Stadion um Platz eins in der WM-Qualifikations-Gruppe H wird auch zum Aufeinandertreffen der beiden Altstars: ÖFB-Angreifer Marko Arnautovic trifft auf seinen bosnischen Kumpel Edin Dzeko. Die Kult-Kicker glänzen als Rekordhalter und nach wie vor auch als Torjäger.

0 Kommentare

Zehnmal prallten Marko Arnautovic und Edin Dzeko schon aufeinander, matchten sich in der deutschen Bundesliga, der Premier League, der Serie A und viermal im Nationalteam-Dress – das dienstägige Aufeinandertreffen im Happel-Stadion stellt alles Bisherige in den Schatten, wird zum vermutlich ultimativen Showdown, was die direkten Duelle der beiden betrifft.

