Wofür steht denn das Kürzel AUVA, Herr Bernart?

Was tut man als Manager, wenn jemand trotz schwierigster Umstände weiterhin Spitzenleistungen liefert? Prämien ausschütten vielleicht? Zumindest Danke sagen? Wenn man AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart ist und der „Jemand“ das Böhler-Spital, lautet die Antwort offenbar: so lange weiter Probleme erfinden, bis wirklich alles kaputt ist.