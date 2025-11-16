So gelang Braathen Weg zurück auf den Ski-Thron

„Ich bin fertig. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Aber in den letzten Monaten war ich nicht mehr glücklich.“ Wie aus dem Nichts erklärte Lucas Pinheiro Braathen im Oktober 2023 seinen Rücktritt vom Skisport. Wenige Tage vor dem Saisonstart in Sölden, einige Monate nachdem er sich zum Slalom-Weltcupsieger gekrönt hatte.