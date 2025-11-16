Diese Stars verzaubern das Netz mit Pyjamaparty

Die Reality-TV-Stars und die Sängerin kennen sich seit vielen Jahren. Kim Kardashian habe 2021 laut „TMZ.com“ ihr Mitgefühl für Spears ausgedrückt, nachdem sie die Dokumentation „Framing Britney Spears“ gesehen hatte. In dem Jahr war Spears nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus einer Vormundschaft entlassen worden, die ihr Vater Jamie Spears seit 2008 innehatte, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.