„Okay, Spagat, Spagat“

Diese Stars verzaubern das Netz mit Pyjamaparty

Society International
16.11.2025 21:18
Britney Spears hat ein Video von einer ausgelassenen Pyjamaparty mit den Kardashian-Schwestern ...
Britney Spears hat ein Video von einer ausgelassenen Pyjamaparty mit den Kardashian-Schwestern geteilt.(Bild: AP/Vince Bucci)

US-Pop-Ikone Britney Spears (43) verbrachte am Wochenende Zeit bei Kim (45) und Khloé (41) Kardashian und teilte nun ein Video von der gemeinsamen Pyjamaparty. Dabei ging es lustig zu – inklusive vibrierendem Bett und tanzenden Kindern ...

0 Kommentare

Erst eine Woche zuvor war die Sängerin wieder auf der Social-Media-Plattform aktiv geworden, nachdem sie ihren Account deaktiviert hatte.

Vibrierendes Bett
In dem Clip liegt Spears zwischen den beiden Schwestern in einem großen Bett. „Wir chillen hier einfach“, sagt Spears. Khloé Kardashian wirft witzelnd ein, dass dies ein „geriatrisches“ Bett sei. Spears kommentiert, es habe eine Vibrationsfunktion.

Clip: Britney Spears feiert Pyjamaparty mit Kardashian-Schwestern

In dem Video kommen auch zwei Töchter der Kardashian-Schwestern vor, die für Spears einen Tanz hinlegen. Khloés Tochter True Thompson und Kims Tochter Chicago legten für die Sängerin eine Tanzeinlage hin. „Okay, Spagat, Spagat“, fordert die Sängerin die beiden Cousinen hinter der Kamera begeistert auf, während die Mädchen ihre Moves zeigen.

„So eine warme, schöne, nette Familie“
Zu dem Posting schreibt die Sängerin, dass es ihre eine Ehre gewesen sei, Zeit mit ihnen zu verbringen – „so eine warme, schöne, nette Familie“.

Auch Kim und Khloé Kardashian hatten in ihren Instagram-Storys Schnappschüsse von dem gemeinsamen Abend geteilt, wie „TMZ.com“ und „People“ berichteten. Demnach war darin auch Spears‘ Manager Cade Hudson zu sehen.

Die Reality-TV-Stars und die Sängerin kennen sich seit vielen Jahren. Kim Kardashian habe 2021 laut „TMZ.com“ ihr Mitgefühl für Spears ausgedrückt, nachdem sie die Dokumentation „Framing Britney Spears“ gesehen hatte. In dem Jahr war Spears nach jahrelangem Kampf vor Gericht aus einer Vormundschaft entlassen worden, die ihr Vater Jamie Spears seit 2008 innehatte, nachdem die Sängerin wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war.

Spears in den Schlagzeilen
Im vorigen Monat hatte Spears‘ Ex-Ehemann Kevin Federline (47) seine Memoiren veröffentlicht und darin Besorgnis über den psychischen Zustand seiner Ex-Frau geäußert. Nach zwei Jahren Ehe und zwei Kindern war deren Beziehung 2006 zerbrochen. Um die gemeinsamen Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit.

Lesen Sie auch:
Britney Spears‘ Instagram-Account, auf dem zuletzt freizügige Fotos &amp; Bilder ihrer ...
Drama auf Social Media
Britney Spears deaktiviert Account: Fans besorgt
03.11.2025
Mit Messer bei Kindern
Spears-Ex schockt mit verstörenden Enthüllungen
15.10.2025

Spears in Social-Media-Auftritten
Regelmäßig veröffentlicht die Sängerin auf Instagram kleine Videoclips, in denen sie oft leicht bekleidet zu verschiedenen Songs tanzt. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führen immer wieder zu Spekulationen über den Gemütszustand der 43-Jährigen. Nach der Veröffentlichung von Federlines Memoiren hatte sie ihren Account zeitweise deaktiviert.

