14:13! Eishockey-Altstars mit irrem Torfestival

War das ein Spiel ohne Verteidiger? Im Kärntner Eishockey-Unterhaus gab‘s zwischen den Althofen Spartans und Völkermarkt in der Division II Ost ein irres Torfestival. Beim 14:13-Heimsieg für die Startruppe um die Ex-Profis Manuel Geier und Markus Pirmann klingelte es fast jede zweite Minute. Drei Cracks verbuchten beim Match elf Scorerpunkte.
Den Zuschauern wurde beim Unterhaus-Hit zwischen den Althofen Spartans und Völkermarkt sicher nicht langweilig. Denn zu sehen gab es Ex-Stars auf beiden Seiten. So trumpft Althofen unter anderem mit Manuel Geier und Markus Pirmann (beide früher beim KAC, Ex-Teamverteidiger Martin Schumnig fehlte sogar noch) auf – aber auch die Gäste aus Völkermarkt rückten mit Ex-Assen wie Layne Viveiros, Daniel Wachter oder Daniel Ban an. Zudem gab‘s auch noch Tore fast im Zweiminuten-Takt zu sehen.
