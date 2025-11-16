14:13! Eishockey-Altstars mit irrem Torfestival

Den Zuschauern wurde beim Unterhaus-Hit zwischen den Althofen Spartans und Völkermarkt sicher nicht langweilig. Denn zu sehen gab es Ex-Stars auf beiden Seiten. So trumpft Althofen unter anderem mit Manuel Geier und Markus Pirmann (beide früher beim KAC, Ex-Teamverteidiger Martin Schumnig fehlte sogar noch) auf – aber auch die Gäste aus Völkermarkt rückten mit Ex-Assen wie Layne Viveiros, Daniel Wachter oder Daniel Ban an. Zudem gab‘s auch noch Tore fast im Zweiminuten-Takt zu sehen.