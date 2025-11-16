Wiens Opposition gegen Erhöhung der Polit-Löhne

Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hatte im „Krone“-Interview die Lohn-Bombe platzen lassen. Die Spitzenpolitikerin der Neos ist immerhin auch in einer Koalition mit der SPÖ. Und offenbar gibt es hinter den Kulissen Diskussionen darüber, ob die Gehälter der Politiker – von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig abwärts – in Zeiten steigen dürfen, in denen die Wiener auf allen Ebenen zum Sparen gezwungen werden. Emmerling ist für eine Nulllohnrunde bei den Volksvertretern: „Gerade in einer Situation, in der jeder merkt, dass es schlechter wird und man sparen muss, wäre alles andere ein fatales Signal.“