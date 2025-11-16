Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das ist der Typ ...“

Trump sorgt für bizarren Auftritt bei Hochzeit

Außenpolitik
16.11.2025 22:16
US-Präsident Donald Trump platzte am Freitag in eine Hochzeit, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago ...
US-Präsident Donald Trump platzte am Freitag in eine Hochzeit, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago stattfand.(Bild: EPA/Aaron Schwartz / POOL)

US-Präsident Donald Trump hat sich bei einer Hochzeitsfeier selbst zum Ehrengast gemacht – und sorgte bei seinem spontanen Auftritt für einen bizarren Moment ...

0 Kommentare

Der US-Präsident platzte am Freitag in eine Hochzeit, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago stattfand, um dem glücklichen Paar spontan zu gratulieren. Doch der Auftritt sorgte für einen ungewöhnlichen Moment.

Trumps Luxusanwesen als Schauplatz
Mar-a-Lago ist nicht nur Trumps Luxusanwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. Auch ein Privatclub ist darin zu finden, und dieser kann als Location für private Feiern und Empfänge gebucht werden.

Clip: Trump verwirrt auf Hochzeit über Frage zu Leben nach dem Tod

US-Investment-Banker war der Leidtragende
Der US-Investment-Banker Michael Wilkerson hatte seine Hochzeitsfeier in dem Club gebucht. Wilkerson ist gleichzeitig Gründer des „patriotischen Forum“ Stormwall und verfasste mehrere rechtskonservative Bücher. Er ist ein bekennender Trump-Fan, doch der unangekündigte Auftritt des US-Präsidenten brachte nicht nur ihn in Verlegenheit.

Wer ist Eric Metaxas?
Denn nachdem sich Trump zunächst angeregt mit Braut und Bräutigam unterhält, verschiebt sich die Aufmerksamkeit des Präsidenten schnell auf eine der umstehenden Personen: Der Maga-Unterstützer, Radiomoderator und Autor Eric Metaxas ist ebenfalls einer der Gäste, Trump verliert keine Zeit ihn anzusprechen. Hektisch schüttelt er ihm die Hand und ruft dem Brautpaar erfreut zu: „Er wird mir den Weg in den Himmel ebnen!“

Metaxas spielt eine prominente Rolle in der evangelikalen Rechten in den USA und unterstützt Trump bereits seit Jahren. In dessen erster Amtszeit veröffentlichte er sogar Bücher mit einer Figur namens Donald als Protagonist. Der 62-Jährige gilt als Vertreter des christlichen Nationalismus.

Zitat Icon

Er wird mir den Weg in den Himmel ebnen!

Donald Trump zu Radiomoderator Eric Metaxas von der evangelikalen Rechten

„Ich werde mit ihm darüber sprechen ... aber nicht hier“
Auf Trumps Überfall bei der Hochzeitsfeier in Mar-a-Lago reagierte er dann aber doch einigermaßen zurückhaltend. „Ich werde mit ihm darüber sprechen ... aber nicht hier“, merkte er laut „The Daily Beast“ an, während er dem US-Präsidenten einen intensiven Blick zuwirft. Das Brautpaar steht ehrfürchtig daneben, aus dem Publikum kommt ein erstauntes „Wow“.

Auf X ordnete Metaxas am Samstag Trumps Aussage dann noch einmal ein, bei ihm fehlt jedoch die kryptische Anspielung auf Gott. „Ich lachte und sagte ihm: ,Darüber würde ich wirklich gerne mit Ihnen sprechen … aber ein anderes Mal.‘“

Trump blamierte Brautpaar bis auf die Knochen
Das Brautpaar selbst brachte Trump mit einer anderen Bemerkung zusätzlich in Verlegenheit: „Das ist ein gut aussehendes Paar! Wir sollten die beiden fotografieren und das Bild in einer Werbeanzeige für mein Hotel verwenden!“

Skurrile Auftritte Trumps Spezialität
Es war übrigens nicht Trumps erster unangekündigter Auftritt: Bereits im Jahr 2021 platzte er in eine Feier in seinem Anwesen, schwadronierte über den Iran. Die Gäste wurden unfreiwillig zu Zuhörern seiner Ausführungen. 2023 tauchte er in seinem Golfclub in New Jersey bei einer Hochzeitsparty auf – wenige Stunden, nachdem er sich vor Gericht für nicht schuldig bekannt hatte, den Wahlausgang von 2020 umstürzen zu wollen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
Florida
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
177.092 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
120.550 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
99.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
818 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
703 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Außenpolitik
„Das ist der Typ ...“
Trump sorgt für bizarren Auftritt bei Hochzeit
Das ist der Grund
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
WHO mobilisiert
Kampf gegen Tabak: Radikale Vorschläge bei Gipfel
Nach Neos-Ansage
Wiens Opposition gegen Erhöhung der Polit-Löhne
Terrorliste erweitert
Trump macht nun Jagd auf Deutschlands Linksextreme
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf