Nächster US-Sieg von Aaron Gruen

Der 26-Jährige gewann das über 8 km führende Rennen im Franklin-Park in 24:14,1 vor Danny Cosgrove (24:14,9). Mit dem Rhode Island Track Club belegte der in Harvard Medizin studierende Aaron Gruen in der Teamwertung mit 53 Punkten hinter TC Portland (44) zudem den zweiten Platz. „Es war ein ziemlich schwerer und anspruchsvoller Kurs“, meinte er nach seinem Sieg.