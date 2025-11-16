Nächster US-Sieg von Aaron Gruen

Der nächste Sieg von Aaron Gruen in den USA! Nachdem Österreichs Marathon-Rekordler am 2. November aus dem Training heraus den Halbmarathon in Cambridge in 1:03:11 gewonnen hatte, setzte er sich auch bei den USATF New England Cross Country Championships in Boston als Sieger durch.
Der 26-Jährige gewann das über 8 km führende Rennen im Franklin-Park in 24:14,1 vor Danny Cosgrove (24:14,9). Mit dem Rhode Island Track Club belegte der in Harvard Medizin studierende Aaron Gruen in der Teamwertung mit 53 Punkten hinter TC Portland (44) zudem den zweiten Platz. „Es war ein ziemlich schwerer und anspruchsvoller Kurs“, meinte er nach seinem Sieg.
Aaron Gruen unterstrich damit seine derzeit gute Form. Im Dezember folgt für ihn jetzt noch in Boston ein 5000-m-Hallenrennen. 2026 sind dann zwei Halbmarathons im Jänner und im März seine wichtigsten Vorbereitungen für den Vienna City Marathon am 19. April.
Olaf Brockmann
