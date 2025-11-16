„Wir geben uns sicher noch lange nicht geschlagen“

„Wie gut ich in der Eliteliga mithalten kann, müssen andere beantworten. Für mich hat es im Herbst aber schon gepasst. Die Mannschaft, der ganze Verein, ist richtig top, es macht mir echt Spaß und ich fühle mich richtig, richtig wohl“ sagt Thomas Dorner. Der 27-Jährige war im Sommer von seinem Stammverein Andelsbuch zum FC Egg gewechselt und avancierte im Herbst – gemeinsam mit Matthias Flatz – mit vier Toren zum besten Torschützen der Bregenzerwälder, die mit 16 Punkten, aber einem Spiel weniger auf Tabellenplatz elf überwintern.