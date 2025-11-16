„Wir geben uns sicher noch lange nicht geschlagen“

Jahrelang kämpfte er im Winter um Punkte im Skiweltcup – nun jagt Thomas Dorner mit dem FC Egg Zähler in der Eliteliga Vorarlberg. Die Herbstsaison lief zwar nicht ganz nach dem Geschmack des 27-Jährigen. Im Frühjahr soll sich das aber ändern. Davor wartet aber noch ein intensiver Winter auf „Thöme“.
„Wie gut ich in der Eliteliga mithalten kann, müssen andere beantworten. Für mich hat es im Herbst aber schon gepasst. Die Mannschaft, der ganze Verein, ist richtig top, es macht mir echt Spaß und ich fühle mich richtig, richtig wohl“ sagt Thomas Dorner. Der 27-Jährige war im Sommer von seinem Stammverein Andelsbuch zum FC Egg gewechselt und avancierte im Herbst – gemeinsam mit Matthias Flatz – mit vier Toren zum besten Torschützen der Bregenzerwälder, die mit 16 Punkten, aber einem Spiel weniger auf Tabellenplatz elf überwintern.
