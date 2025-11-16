Warren Buffett kauft Google-Anteil, verkauft Apple

Insgesamt war Berkshire im zwölften Quartal in Folge ein Nettoverkäufer von Aktien. Der Barmittelbestand wuchs auf einen Rekordwert von 381,7 Milliarden Dollar. Berkshire verkaufte zudem sechs Prozent seiner Aktien an der Bank of America und trennte sich von seiner Beteiligung am Baukonzern D.R. Horton. Aufgestockt wurden hingegen die Anteile am Versicherer Chubb und der Pizzakette Domino‘s Pizza . Buffett hat den Barmittelbestand anwachsen lassen, während er sich darauf vorbereitet, den 1,1 Billionen Dollar schweren Mischkonzern am 1. Jänner an seinen designierten Nachfolger Greg Abel zu übergeben.