Investorenlegende

Warren Buffett kauft Google-Anteil, verkauft Apple

Digital
16.11.2025 11:26
Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet stieg nach Bekanntwerden des Investments um 1,7 ...
Die Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet stieg nach Bekanntwerden des Investments um 1,7 Prozent.(Bild: AFP/JOSH EDELSON)

Dies geht aus einer am Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung hervor. Es ist die letzte Offenlegung des Aktienportfolios, bevor die Investorenlegende Warren Buffett nach 60 Jahren als Vorstandsvorsitzender zurücktritt.

Dies geht aus einer am Freitag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Mitteilung hervor. Es ist die letzte Offenlegung des Aktienportfolios, bevor die Investorenlegende Warren Buffett nach 60 Jahren als Vorstandsvorsitzender zurücktritt.

Demnach besaß Berkshire zum 30. September 17,85 Millionen Alphabet-Aktien. Der Anteil an Apple wurde im dritten Quartal von 280 Millionen auf 238,2 Millionen Aktien gesenkt. Apple blieb jedoch mit einem Wert von 60,7 Milliarden Dollar die größte Position im Portfolio von Berkshire.

Investition in Alphabet kommt überraschend
Die Investition in Alphabet, die zur zehntgrößten Position im US-Aktienportfolio von Berkshire wurde, ist angesichts von Buffetts üblichem Value-Investing-Stil und seiner Abneigung gegen Technologieunternehmen überraschend. Auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire im Jahr 2019 hatten Buffett und der inzwischen verstorbene stellvertretende Vorsitzende Charlie Munger beklagt, nicht früher in Google investiert zu haben. „Wir haben es vermasselt“, sagte Munger damals.

Die Alphabet-Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 1,7 Prozent. Aktienkurse steigen oft, wenn Berkshire neue Beteiligungen bekannt gibt, da dies von Anlegern als Gütesiegel Buffetts angesehen wird.

Insgesamt war Berkshire im zwölften Quartal in Folge ein Nettoverkäufer von Aktien. Der Barmittelbestand wuchs auf einen Rekordwert von 381,7 Milliarden Dollar. Berkshire verkaufte zudem sechs Prozent seiner Aktien an der Bank of America und trennte sich von seiner Beteiligung am Baukonzern D.R. Horton. Aufgestockt wurden hingegen die Anteile am Versicherer Chubb und der Pizzakette Domino‘s Pizza . Buffett hat den Barmittelbestand anwachsen lassen, während er sich darauf vorbereitet, den 1,1 Billionen Dollar schweren Mischkonzern am 1. Jänner an seinen designierten Nachfolger Greg Abel zu übergeben.

