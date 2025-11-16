USA werfen Alibaba vor, Chinas Armee zu beliefern

„Böswillige PR-Kampagne“

Es handle sich um eine „böswillige PR-Kampagne“, die darauf abziele, das jüngste Handelsabkommen von Präsident Donald Trump mit China zu untergraben. Auch die chinesische Botschaft in Washington wies den Bericht zurück. Ohne stichhaltige Beweise hätten die USA eine ungerechtfertigte Schlussfolgerung gezogen und grundlose Anschuldigungen erhoben, erklärte ein Sprecher. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab.