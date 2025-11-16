Mehr Fußball International

WM-Quali im Ticker

Italien gegen Norwegen – ab 20.45 Uhr LIVE

WM-Quali im Ticker

Frankreich, England und Co. ab 18 Uhr im Einsatz

Vor WM-Showdown

Personalsorgen bei Bosnien, ein ÖFB-Fragezeichen

WM-Party wurde vertagt

Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte

WM-Qualifikation

Noch kein Gegentor: Spanien bleibt weiter makellos