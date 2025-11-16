An Gansl verschluckt: Kellner wurden Lebensretter

Bei Reinigung Knödel am Boden gefunden

Die Patientin wurde stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen entdeckten Philipp und Zoltan beim Säubern des Bodens einen Knödel in einer Blutlache. Ob jener der Übeltäter ist, oder sich die Dame an einem Ganslknochen verschluckt hat, ist nicht klar. Da es der Patientin den Umständen entsprechend gut gehen dürfte, konnten am Tag danach die beiden Kellner, die zu Lebensrettern wurden, auch wieder lachen.