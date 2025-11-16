YouTube & Disney einigen sich in Streaming-Streit

Die Auseinandersetzung hatte bei Anlegern Sorgen über die Aussichten für das bereits rückläufige TV-Geschäft von Disney geweckt. Zu den Programmen, die von dem Streit betroffen waren, gehörten unter anderem ein „Monday Night Football“-Spiel sowie die Berichterstattung über den US-Wahltag am 4. November. Disney hatte YouTube TV gebeten, den Sender ABC für diesen Tag aus öffentlichem Interesse wieder aufzuschalten, was der Streaming-Dienst jedoch ablehnte. YouTube TV hatte seinerseits Disney vorgeworfen, die „Androhung einer Abschaltung“ als Verhandlungstaktik zu nutzen, um höhere Preise durchzusetzen.