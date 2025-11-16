Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volle Öffis, Gedränge

Tausende stürmen jetzt schon die Christkindlmärkte

Wien
16.11.2025 21:00
Wer am Sonntag den Adventmarkt vor Schönbrunn besuchte, brauchte Geduld ...
Wer am Sonntag den Adventmarkt vor Schönbrunn besuchte, brauchte Geduld ...(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Noch nicht einmal der erste Advent – und schon stürmen die Massen Wiens Adventmärkte. Flankiert von der imperialen Kulisse des Schlosses Schönbrunn tauchten am Sonntagabend Tausende Besucher in die glitzernde Weihnachtswelt ein ... und ließen sich auch von überfüllten U-Bahnen und Parkplätzen die Stimmung nicht vermiesen. 

0 Kommentare

Seit 6. November weihnachtet es bereits vor Schloss Schönbrunn. Viel zu früh, meinen Kritiker. Doch der Besucherandrang gibt den Veranstaltern recht. Sonntagnachmittag bildete sich bereits ein Stau rund um das Schloss, Parkplätze waren ausgelastet. Auch die U-Bahn war völlig überfüllt, so ein kurzer „Krone“-Lokalaugenschein. Groß und Klein war auf den Beinen, Kinderaugen leuchteten.

Insgesamt zählt die Bundeshauptstadt heuer 14 offizielle Weihnachtsmärkte mit 911 Verkaufsständen.

Lesen Sie auch:
Wiens Christkindlmärkte sind bestens geschützt 
Umfassendes Konzept
So sollen Wiens Adventmärkte heuer sicher bleiben
15.11.2025

Mehr als 90 Standln
Das Herzstück des Christkindlmarktes beim Schloss Schönbrunn bilden die mehr als 90 Hütten mit traditionellem Kunsthandwerk und einem vielfältigen Kulinarikangebot mit vielen regionalen Spezialitäten. Wer hungrig war, brauchte am Sonntag etwas Geduld: Vor den Gastro-Standln bildeten sich lange Schlangen. Besonders beliebt waren Baumkuchen und andere Süßspeisen.

Eislaufen und Schoko-Erlebniswelt
Zu den Highlights zählen ein eigens errichtetes Riesenrad, eine Kindereisenbahn, eine Eisfläche, ein nostalgisches Karussell sowie eine glitzernde Lindt Schokoladen-Erlebniswelt. Im großen Strohlabyrinth können sich die kleinen Besucher so richtig austoben. Diese märchenhafte Atmosphäre können Besucher noch bis 6. Jänner genießen. Übrigens kann auch bargeldlos bezahlt werden.

Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienSchloss Schönbrunn
ChristkindlmarktAdvent
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 10°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
8° / 10°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
6° / 9°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
7° / 9°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol stark bewölkt
Mehr Wien
Volle Öffis, Gedränge
Tausende stürmen jetzt schon die Christkindlmärkte
Nach Neos-Ansage
Wiens Opposition gegen Erhöhung der Polit-Löhne
In Döblinger Lokal
An Gansl verschluckt: Kellner wurden Lebensretter
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Wofür steht denn das Kürzel AUVA, Herr Bernart?
Fivers in Europa
„In Strudel gekommen – aber noch alles drinnen“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine