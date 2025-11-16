Tausende stürmen jetzt schon die Christkindlmärkte

Seit 6. November weihnachtet es bereits vor Schloss Schönbrunn. Viel zu früh, meinen Kritiker. Doch der Besucherandrang gibt den Veranstaltern recht. Sonntagnachmittag bildete sich bereits ein Stau rund um das Schloss, Parkplätze waren ausgelastet. Auch die U-Bahn war völlig überfüllt, so ein kurzer „Krone“-Lokalaugenschein. Groß und Klein war auf den Beinen, Kinderaugen leuchteten.