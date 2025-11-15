Love Scammer machen Fitnesstrainer Leben zur Hölle

Cole lebt im kalifornischen Palm Springs und arbeitet als Tai-Chi- und Fitnesstrainer. 25.000 Menschen folgen ihm allein auf Instagram. 2010 erfuhr er zum ersten Mal, dass jemand eines seiner Fotos für ein Fake-Konto auf dem beruflichen Netzwerk LinkedIn benutzt hatte. Es war erst der Anfang des „Catfishings“ (die Erstellung einer gefälschten Identität im Internet, um andere Personen zu täuschen, oft um sie zu betrügen, zu belästigen oder zu erpressen, Anm.) mit seinem Konterfei, das sich bald auf Facebook, Instagram und TikTok verbreitete.