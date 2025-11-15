„Hab die Nase voll!“
Love Scammer machen Fitnesstrainer Leben zur Hölle
Er hat ein Gesicht, das Frauen offenbar sehr gefällt. Seit 15 Jahren benutzen Betrüger Scott Coles Konterfei als Profilfoto auf Datingplattformen, um Single-Damen mittleren Alters den Kopf zu verdrehen und ihnen ihr Erspartes abzuluchsen. Weil selbst das FBI dem erfolgreichen Fitnesstrainer nicht helfen will, hat sich der 63-Jährige nun an die Medien gewandt.
Cole lebt im kalifornischen Palm Springs und arbeitet als Tai-Chi- und Fitnesstrainer. 25.000 Menschen folgen ihm allein auf Instagram. 2010 erfuhr er zum ersten Mal, dass jemand eines seiner Fotos für ein Fake-Konto auf dem beruflichen Netzwerk LinkedIn benutzt hatte. Es war erst der Anfang des „Catfishings“ (die Erstellung einer gefälschten Identität im Internet, um andere Personen zu täuschen, oft um sie zu betrügen, zu belästigen oder zu erpressen, Anm.) mit seinem Konterfei, das sich bald auf Facebook, Instagram und TikTok verbreitete.
Betrug raubt Opfer den Schlaf
Auf Fakeprofilen ist er unter anderem der Vorarbeiter Kevin Ottomar aus Florida, der irische Marine-Ingenieur Wilson Davis, College-Professor Caleb Davis aus North Carolina oder ein Witwer namens Davis Wilson. Dem Sender „ABC7“ verriet Cole, dass es ihm den Schlaf raubt, dass Betrüger sein Gesicht benutzen: „Ich liege nachts oft wach, weil in mir die Wut hochkommt und ich mich frage ,Warum gerade ich?‘“
Wie viele Frauen auf Fakeprofile hereingefallen sind und um Geld betrogen wurden - darüber will der Kalifornier lieber nicht nachdenken. Eines der Opfer ist eine Deutsche, die auf „sein“ „Ottomar“-Profil geklickt hatte.
Im Interview mit „ABC7“ verriet Jennifer L., dass sie monatelang per Nachrichten und Telefonaten eine Online-Beziehung mit „Kevin“ geführt hatte. „Ich bin erst skeptisch geworden, als er mir erzählt hat, dass zwei seiner Baumaschinen kaputtgegangen seien. Er wollte, dass ich ihm Geld überweise – worauf mir klar wurde, dass ich einem Betrüger auf den Leim gegangen bin.“
Jennifer L.
Wohl Hunderte betrogene Frauen
Jennifer postete das Foto ihres vormals Angebeteten in Googles „Reverse Image“- Suchmaschine und fand Scott Cole, den sie dann kontaktierte. Für den war das nichts Neues: „Mir haben in den letzten 15 Jahren schon Hunderte von enttäuschten Frauen geschrieben, die auf mein Foto hereingefallen sind.“ In einigen Fällen hätten die betrogenen Frauen sogar versucht, ihn zu bewegen, mit ihnen eine Beziehung einzugehen. Das Problem: Scott ist bereits liiert.
Trotz zwei Anzeigen hat er vom FBI nie zurück gehört. „Ich weiß, dass ich nur einer von Tausenden bin, deren Fotos von Betrügern benutzt werden – aber ich habe wirklich die Nase voll!“
