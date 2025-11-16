Welle reißt Familie mit – Vater tot, Kind vermisst

Warnungen ignoriert

Trotz einer Sturmwarnung ging die Familie am Strand spazieren. Wetterexperten vermuten, dass die Familie von einer sogenannten „sneaker wave“ („schleichende Welle“) überrascht wurde. Sie sind viel größer als die anderen Wellen und überfluten plötzlich das Ufer. Nicht der viele Regen sei schuld an der Entstehung solcher Wellen, sondern der Wind: Mit bis zu 112 km/h brauste er während des Sturms über die Pazifikküste.