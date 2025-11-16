Gesund Schwitzen abseits vom trendigen Saunawahn

Den Showaufgüssen und den Konkurrenzkämpfen, wer die höchsten Temperaturen aushält, sagt man im Waldviertel den Kampf an: „Lieber gesund“, heißt die Devise von Kräutersaunameister Gerald Gärtner. Er gibt Tipps, was man dafür tun und keinesfalls tun sollte.
Jetzt, wo es kälter wird und die Temperaturen draußen gegen null gehen, füllen sich die Wellnessareale. Abseits der gut frequentierten, großen Saunalandschaften mit Showaufgüssen und reichlich Unterhaltung, geht man im Hotel Schwarz Alm mit dem preisgekrönten Kräutersaunameister Gerald Gärtner andere Wege.
