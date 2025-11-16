„Riesenspinne kroch aus meinem Weihnachtspaket!“

„Temu“ will wissen, ob er zufrieden ist

Weil sich das Krabbeltier langsam bewegte, konnte der Techniker mit seinem Handy noch ein Beweisfoto schießen. Doch im nächsten Moment hatte er die Spinne schon aus den Augen verloren. „Sie hat sich offenbar unter einem Kasten verkrochen. Ich hoffe sehr, dass es nur bei diesem einen Haustier bleibt“, sagt Posch. Schließlich geht aus Nutzerberichten hervor, dass sich immer wieder Ungeziefer in „Temu“-Paketen befindet – etwa Käfer, Larven, Milben und Wanzen.