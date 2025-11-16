Urlauber am Bauernhof sagen „Baby-Kuh statt Kalb“

Der Urlaub am Bauernhof boomt – im Sommer wie im Winter! Für viele Salzburger Landwirte ist es ein existenzsicherndes Standbein. Auffallend: Die Zahl der Biobetriebe mit Biofrühstück steigt. Kuriose Fragen von Touristen dürfen dabei auch nicht fehlen.
Die Stiedlbauern aus Seeham haben mit „Urlaub am Bauernhof“ schon seit den 70er-Jahren ein Standbein, das mittlerweile mehr abwirft als der Hof selbst. Katharina und Franz Oitner weihen die Gäste in das Leben am Hof ein. Vor allem Familien suchen das Abenteuer beim Füttern, bei Ausfahrten mit dem Traktor oder beim Ausführen von Pony Sissi. Und vor allem Kinder – viele kommen aus deutschen Großstädten – bohren mit Fragen nach. Kurioses ist darunter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.