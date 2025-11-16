Urlauber am Bauernhof sagen „Baby-Kuh statt Kalb“

Die Stiedlbauern aus Seeham haben mit „Urlaub am Bauernhof“ schon seit den 70er-Jahren ein Standbein, das mittlerweile mehr abwirft als der Hof selbst. Katharina und Franz Oitner weihen die Gäste in das Leben am Hof ein. Vor allem Familien suchen das Abenteuer beim Füttern, bei Ausfahrten mit dem Traktor oder beim Ausführen von Pony Sissi. Und vor allem Kinder – viele kommen aus deutschen Großstädten – bohren mit Fragen nach. Kurioses ist darunter.