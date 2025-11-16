Vorteilswelt
Grand-Slam-Triumph

Luke Littler erstmals die Nummer eins der Welt

Sport-Mix
16.11.2025 22:04
Luke Littler
Luke Littler(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Doppelter Grund zur Freude für Luke Littler: Der 18-jährige Engländer wiederholte am Sonntag seinen Vorjahreserfolg beim Grand Slam of Darts und wird damit am Montag erstmals als Nummer eins der Darts-Weltrangliste aufscheinen.

0 Kommentare

Er ist der Jüngste aller Zeiten, dem dieses Kunststück gelingt. Im Endspiel von Wolverhampton setzte sich Littler gegen seinen Landsmann Luke Humphries mit 16:11 durch. Humphries war seit Jänner 2024 an der Spitze der Rangliste.

WM steht an
Littler wird damit auch fix als Topgesetzter die WM im Londoner Alexandra Palace, die zwischen 11. Dezember und 3. Jänner stattfindet, bestreiten. In dem auf 128 Spieler vergrößerten Teilnehmerfeld befindet sich mit Mensur Suljovic zumindest auch ein Österreicher.

Porträt von krone Sport
krone Sport
