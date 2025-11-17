„Wir haben eine Aortendissektion überlebt!“

„Als ich von der Patientin aus Oberösterreich gehört habe, dachte ich mir: Da hast du wirklich Schwein gehabt“, spielt Angelika L. auf jenen tragischen Fall an, der landesweit Schlagzeilen machte. Wir erinnern uns: Am 14. Oktober verstarb eine 55-jährige Geschäftsfrau an einer sogenannten Stanford-A-Dissektion – einem Riss in der Wand der aufsteigenden Aorta – weil nicht rechtzeitig ein geeignetes Krankenhaus für sie gefunden werden konnte.