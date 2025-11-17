Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Astro-Wochenüberblick

„Manchmal schenkt dir das Leben, was du brauchst“

krone.tv
17.11.2025 15:16

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter sieht diese Woche als „Geschenk des Universums“ – mit einer seltenen Kombination aus Glück, Mut und tiefen Entscheidungen. Sonne, Jupiter, Venus und Merkur öffnen laut ihr neue Chancen, auch dort, wo man sie nicht erwartet. Der rückläufige Merkur im Skorpion bringe „einen kosmischen Röntgenblick“, um alte Themen abzuschließen und ehrlich hinzusehen. Am Donnerstag sorgt der Neumond für starke Transformation: „Mut heißt nicht, keine Angst zu haben – sondern trotz Angst zu handeln“, so Hogl-Kräuter.

0 Kommentare
Porträt von krone.tv
krone.tv
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
182.455 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.275 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
162.998 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Newsletter
Mehr krone.tv
Pläne und Programm
Alles startklar für den Olympic Day am 20. Juni
Starke Partner
Wir bewegen Oberösterreich zum Olympic Day
Olympia-Outfits & mehr
Original Kollektion der Olympischen Spiele sichern
Alle Infos zum Event
Willkommen beim Olympic Day 2024 in Linz
Zur Registrierung
Hier geht’s zur Anmeldung für alle Schulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf