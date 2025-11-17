„Manchmal schenkt dir das Leben, was du brauchst“

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter sieht diese Woche als „Geschenk des Universums“ – mit einer seltenen Kombination aus Glück, Mut und tiefen Entscheidungen. Sonne, Jupiter, Venus und Merkur öffnen laut ihr neue Chancen, auch dort, wo man sie nicht erwartet. Der rückläufige Merkur im Skorpion bringe „einen kosmischen Röntgenblick“, um alte Themen abzuschließen und ehrlich hinzusehen. Am Donnerstag sorgt der Neumond für starke Transformation: „Mut heißt nicht, keine Angst zu haben – sondern trotz Angst zu handeln“, so Hogl-Kräuter.