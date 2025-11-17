Nu(r)tella! Diese Marken bekommen auf die Nüsse

Ernteausfälle bei Haselnüssen brachten Ferrero zuletzt negative Schlagzeilen ein. Denn das Lieblingsprodukt Nutella dürfte erneut eine Preisexplosion erfahren. Da stellt sich die Frage: Muss es immer Nutella sein oder gibt es eine gute Alternative? Krone+ bat zur Blindverkostung!
Italiens Haselnussproduzenten sind verzweifelt: Seit Jahrzehnten gab es keine so schlechte Ernteausbeute mehr wie heuer. Die klimatischen Bedingungen (milder Winter, starker Regen im Frühling und Dürre im Sommer) sorgten gemeinsam mit der Haselnusswanze, die sich von Milben und Pflanzensäften ernährt und auch in Österreich ansässig ist, für einen kompletten Einbruch der Erträge. In diesem Jahr etwa wurden 70.000 Tonnen Haselnüsse geerntet. Das entspricht nur etwa der Hälfte des Durchschnitts der vergangenen Jahre.
