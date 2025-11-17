Nu(r)tella! Diese Marken bekommen auf die Nüsse

Italiens Haselnussproduzenten sind verzweifelt: Seit Jahrzehnten gab es keine so schlechte Ernteausbeute mehr wie heuer. Die klimatischen Bedingungen (milder Winter, starker Regen im Frühling und Dürre im Sommer) sorgten gemeinsam mit der Haselnusswanze, die sich von Milben und Pflanzensäften ernährt und auch in Österreich ansässig ist, für einen kompletten Einbruch der Erträge. In diesem Jahr etwa wurden 70.000 Tonnen Haselnüsse geerntet. Das entspricht nur etwa der Hälfte des Durchschnitts der vergangenen Jahre.