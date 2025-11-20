Zahngesundheit: „Leide ich unter Parodontitis?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Michaela K. (46): „Ist es schlimm, wenn ich – sobald ich Zahnseide benutze – sofort Zahnfleischbluten bekomme? Kann das schon Parodontitis sein?“
Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt aus Wien. Bluten durch Zahnseide ist ein deutliches Zeichen, dass es dem Zahnfleisch nicht gut geht – es bedeutet aber nicht automatisch Parodontitis. Meist steckt eine oberflächliche Zahnfleischentzündung (Gingivitis) dahinter: In den Zahnzwischenräumen sammeln sich Beläge, das Gewebe wird empfindlich und blutet bei Berührung. Beginnt man neu mit Zahnseide oder putzt zu kräftig, kann es ebenfalls bluten. Durch konsequentes Reinigen mit der richtigen Technik beruhigt sich das Zahnfleisch aber oft innerhalb weniger Tage.
Parodontitis ist die „tiefere“ Form: Dabei entzündet sich auch der Knochen rund um die Zähne, es bilden sich Taschen, das Zahnfleisch kann zurückgehen und unbehandelt droht ein bleibender Knochenverlust. Typische Zeichen wären anhaltender Mundgeruch, empfindliche oder lockere Zähne und Zahnfleischrückgang. Faktoren wie Rauchen, Diabetes oder Medikamente wie z.B. Blutverdünner können das Zahnfleisch zusätzlich negativ beeinflussen. Das sollte Ihr Zahnarzt gezielt überprüfen.
Bei Zahnfleischbluten sollten Sie handeln:
Häufig ist es also „nur“ eine harmlose Zahnfleischentzündung, die mit sanfter, täglicher Zwischenraumreinigung schnell behoben werden kann. Hält die Blutung aber mehr als 10 Tage an, bitte zahnärztlich abklären lassen.
