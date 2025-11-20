Zahngesundheit: „Leide ich unter Parodontitis?“

Dr. med. dent. Lukas Hallmann, Zahnarzt aus Wien. Bluten durch Zahnseide ist ein deutliches Zeichen, dass es dem Zahnfleisch nicht gut geht – es bedeutet aber nicht automatisch Parodontitis. Meist steckt eine oberflächliche Zahnfleischentzündung (Gingivitis) dahinter: In den Zahnzwischenräumen sammeln sich Beläge, das Gewebe wird empfindlich und blutet bei Berührung. Beginnt man neu mit Zahnseide oder putzt zu kräftig, kann es ebenfalls bluten. Durch konsequentes Reinigen mit der richtigen Technik beruhigt sich das Zahnfleisch aber oft innerhalb weniger Tage.