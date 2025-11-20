Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Fall Anna“ wirkt nach

Drohungen, Delikte: Neue Details zu Burschen-Bande

Gericht
20.11.2025 06:00

Als er unter Raubverdacht geriet, saß jener 17-Jährige, der im brisanten Prozess um Gruppenübergriffe an einer Zwölfjährigen unter den zehn Freigesprochenen war, bereits ein. Er hatte ohne Führerschein Autos quer durch Wien gelenkt. Gegen ihn wird nun auch wegen schweren Raubes, fortgesetzter Gewaltausübung und gefährlicher Drohung ermittelt.

0 Kommentare

Mit erhobenem Daumen und einem breiten Lächeln im Gesicht verließ der 17-Jährige im August das Wiener Landesgericht. Er war – wie weitere neun Angeklagte – von den Vorwürfen um sexuelle Übergriffe in Wien-Favoriten an der damals zwölfjährigen Anna (Name geändert) freigesprochen worden.

Wie die „Krone“ berichtete, sitzt der beschäftigungslose junge Mann nun aber doch in U-Haft. Wegen eines schweren Raubes, den er im Juni gemeinsam mit einem ebenfalls im „Fall Anna“ freigesprochenen 21-Jährigen in einer Garage in Wien-Simmering begangen haben soll.

Nach und nach kommen immer mehr Details ans Tageslicht. Denn als der Bursche letzte Woche als mutmaßlicher Täter in dem Raub überführt wurde, saß er bereits in Haft. Genauer gesagt in Verwaltungsstrafhaft.

Dem jungen Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu (li.) droht Ungemach in mehreren Causen.
Dem jungen Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu (li.) droht Ungemach in mehreren Causen.(Bild: Gerhard Bartel)
Zitat Icon

Mein Mandant hat bis dato keine Aussagen zu den Vorwürfen gemacht.

Anwalt Mirsad Musliu

Bild: Sophie Pratschner

Der Grund dafür: Er dürfte mehrfach – obwohl er damals erst 16 war – in Wien am Steuer von Autos erwischt worden sein.

Auch in weiterer Causa unter den Verdächtigen
Erschütternd auch die Chats, die er der Zwölfjährigen im „neuen Fall Anna“ geschrieben haben soll. (Wieder geht es um ein damals zwölfjähriges Opfer, das sexuell missbraucht, bedroht, genötigt, geschlagen und bespuckt worden sein soll, Anm.) Darin soll er dem Mädchen etwa gedroht haben: „Willst unbedingt in einer Mülltonne tot aufgefunden werden, in kleinen Stücken?“

Mit sechs Burschen, von denen dem Vernehmen nach weitere drei auch unter den Freigesprochenen im ersten „Fall Anna“ waren, wird er in dem Verfahren als Beschuldigter geführt. Gegen den 17-Jährigen wird wegen des Verdachts auf fortgesetzte Gewaltausübung und gefährliche Drohung ermittelt. Gegen andere auch wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs Unmündiger und Körperverletzung – es gilt die Unschuldsvermutung.

Lesen Sie auch:
Freisprüche im Wiener Landl.
Urteile wühlen auf
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
27.09.2025
Männer freigesprochen
Es ist fix: Urteile im Fall Anna rechtskräftig
11.11.2025
Kommissar DNA
Festnahme nach Fall Anna: Es war Pfefferspray-Raub
17.11.2025

Sollte sich zudem der Raubverdacht erhärten, droht dem 17-Jährigen diesmal längere Haft – auf schweren Raub stehen für Jugendliche bis zu siebeneinhalb Jahre Gefängnis. „Mein Mandant hat bis dato keine Aussagen zu den Vorwürfen gemacht“, sagt Musliu auf „Krone“-Anfrage.

Die Causa rund um die Burschen-Bande aus dem Antonspark in Favoriten wird die Justiz noch lange beschäftigen.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
224.511 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
174.575 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
161.498 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
771 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Gericht
Prozess in Feldkirch
Geistig Beeinträchtigte von Taxler missbraucht!
64-Jährige verstorben
Von Hund angesprungen: Jetzt droht eine Anklage
Krone Plus Logo
Schon 27 Beschuldigte
Solar-Schock: Hunderte Opfer nach Mega-Pleite
„Wegweisendes Urteil“
Abgas-Skandal: Polizist erhält Geld für Pkw zurück
Krone Plus Logo
Drama um junge Frau
Wie ein Bierkrügerl ganzes Leben verändern kann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf