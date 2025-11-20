Drohungen, Delikte: Neue Details zu Burschen-Bande

Auch in weiterer Causa unter den Verdächtigen

Erschütternd auch die Chats, die er der Zwölfjährigen im „neuen Fall Anna“ geschrieben haben soll. (Wieder geht es um ein damals zwölfjähriges Opfer, das sexuell missbraucht, bedroht, genötigt, geschlagen und bespuckt worden sein soll, Anm.) Darin soll er dem Mädchen etwa gedroht haben: „Willst unbedingt in einer Mülltonne tot aufgefunden werden, in kleinen Stücken?“