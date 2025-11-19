Milliardär Thiel stößt all seine Nvidia-Aktien ab

Analysten sehen möglichen Wendepunkt

Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch im Oktober rund 13 Prozent an Wert verloren, liegt aber immer noch fast 40 Prozent über dem Stand zu Jahresbeginn. Entscheidend für die weitere Stimmung an den Märkten werden die Zahlen sein, die Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegt. Analystinnen und Analysten sehen darin einen möglichen Wendepunkt: Sie erwarten klare Signale, wie stark die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin ist, ob Lieferketten stabil bleiben und wie viel große Tech-Konzerne noch investieren wollen.