Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kippt die KI-Euphorie?

Milliardär Thiel stößt all seine Nvidia-Aktien ab

Wirtschaft
19.11.2025 10:56
Der Thiel-Ausstieg verursacht ein Tech-Beben an der Wall Street.
Der Thiel-Ausstieg verursacht ein Tech-Beben an der Wall Street.(Bild: Rebecca Blackwell / AP / picturedesk.com)

Ein milliardenschwerer Tech-Investor verkauft überraschend sein gesamtes Aktienpaket des derzeit wertvollsten Unternehmens der Welt – und an der Börse wächst die Angst vor einer platzenden KI-Blase. Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Geschäftszahlen von Nvidia wird bekannt: Peter Thiel hat seinen kompletten Anteil an dem Chipkonzern abgestoßen.

0 Kommentare

Zusammen mit einem milliardenschweren Verkauf des japanischen Investors SoftBank verstärkt dieser Schritt die Sorge, dass der monatelange Höhenflug der Tech-Branche seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.

Paket war 100 Millionen Dollar wert
Der Hedgefonds Thiel Macro trennte sich im dritten Quartal von allen 537.742 Nvidia-Aktien, wie aus Unterlagen an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Zum Schlusskurs am 30. September wäre dieses Paket rund 100 Millionen Dollar (ca. 86,5 Mio. Euro) wert gewesen.

Wann genau die Verkäufe stattfanden, bleibt offen. Bereits wenige Tage zuvor hatte SoftBank seine deutlich größere Beteiligung an Nvidia veräußert und dafür mehr als fünf Milliarden Dollar erhalten. Laut SoftBank habe der Verkauf „nichts mit Nvidia selbst zu tun“, sondern diene dazu, Mittel in Richtung OpenAI umzuschichten.

Nervosität an Wall Street macht sich breit
Gemeinsam sorgen die beiden Verkäufe dennoch für Nervosität an der Wall Street. Viele Anleger fragen sich, ob der enorme Boom rund um künstliche Intelligenz – der Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt mit einer Marktbewertung von rund 4,6 Billionen Dollar (ca. 3,9 Billionen Euro) gemacht hat – an seine Grenzen stößt.

Lesen Sie auch:
Von Anthropic kommt der ChatGPT-Konkurrent Claude, der stark auf den Einsatz in Unternehmen ...
Von Nvidia & Microsoft
OpenAI-Rivale Anthropic bekommt Milliardenspritze
19.11.2025
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
30.10.2025
Krone Plus Logo
Peter Thiels Palantir
Wie gefährlich ist dieses Software-Unternehmen?
24.08.2025

Weltweit investieren Firmen derzeit zweistellige Milliardenbeträge in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen. Diese gigantischen Serveranlagen werden häufig mit Nvidia-Chips ausgerüstet. Doch zuletzt wuchsen Zweifel, ob alle geplanten Anlagen tatsächlich voll genutzt werden und sich die hohen Ausgaben der Cloud-Anbieter langfristig rechnen.

Analysten sehen möglichen Wendepunkt
Die Nvidia-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch im Oktober rund 13 Prozent an Wert verloren, liegt aber immer noch fast 40 Prozent über dem Stand zu Jahresbeginn. Entscheidend für die weitere Stimmung an den Märkten werden die Zahlen sein, die Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss vorlegt. Analystinnen und Analysten sehen darin einen möglichen Wendepunkt: Sie erwarten klare Signale, wie stark die Nachfrage nach KI-Chips weiterhin ist, ob Lieferketten stabil bleiben und wie viel große Tech-Konzerne noch investieren wollen.

Thiel setzt dennoch auf Tech-Unternehmen
Chris Murphy vom Vermögensverwalter Susquehanna nennt Nvidia einen „Eckpfeiler der KI-Investitionen“. Die kommenden Zahlen, sagt er, könnten die Lage für die gesamte Branche beeinflussen – von Halbleiterherstellern bis zu Cloud-Anbietern. Dan Ives, Analyst bei Wedbush und klarer Befürworter des KI-Booms, erklärte, er rechne damit, dass Nvidia die Erwartungen „deutlich übertreffen“ werde.

Peter Thiel setzt trotz des Nvidia-Ausstiegs weiter auf Tech-Unternehmen. Zu den größten Positionen seines Fonds gehören derzeit Apple, Microsoft und eine reduzierte Beteiligung am Elektroautobauer Tesla. Zusammen hatten diese drei Pakete zum Quartalsende einen Wert von mehr als 74 Millionen Dollar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.875 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.039 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.964 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
762 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Kaum Investitionen
Österreichs Unternehmen setzen weiter auf Sparkurs
Kippt die KI-Euphorie?
Milliardär Thiel stößt all seine Nvidia-Aktien ab
30-35 Stunden
Österreicher wollen „gesunde Vollzeit“ arbeiten
Inflation: 4,0 Prozent
Energie und Gastronomie schlimmste Preistreiber
„Sonst keine Verträge“
WKO-Krise: ÖGB-Chef verteidigt Sozialpartnerschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf