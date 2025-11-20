Lizz Görgl: „Das sichert unser Überleben“

Lizz Görgl zu Gast im krone.tv-Sportstudio! Die Doppel-Ski-Weltmeisterin von 2011 spricht im Gespräch mit Michael Fally über ihr neues Buch „Die Magie des Flows“, erklärt, wie das menschliche Gehirn „unser Überleben sichert“, ab wann es besser ist, loszulassen und laufen zu lassen, und warum Lindsey Vonn mit Sicherheit eine Olympia-Medaille macht.