Abgas-Skandal: Polizist erhält Geld für Pkw zurück

Der Abgasskandal rund um Volkswagen und Audi wurde 2015 öffentlich, als US-Behörden entdeckten, dass in Dieselmodellen eine Software („Defeat Device“) eingesetzt wurde, die Prüfstandssituationen erkannte und die Abgasreinigung künstlich optimierte. Im realen Straßenbetrieb stießen bestimmte Motoren hingegen deutlich mehr Stickoxide aus als gesetzlich erlaubt. Gerichtlich hatte der Skandal weitreichende Konsequenzen. In den USA erreichten Behörden und geschädigte Kunden milliardenschwere Vergleiche. In Europa verlief die juristische Aufarbeitung komplexer, da Sammelklagen lange Zeit nicht möglich waren. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied jedoch mehrfach zugunsten der Verbraucher, indem er unzulässige Abschalteinrichtungen klar definierte und Herstellern die Beweislast für deren Notwendigkeit auferlegte. Gegen Führungskräfte wurden zudem strafrechtliche Verfahren geführt, insbesondere in den USA und Deutschland. Reformen in der Emissionsprüfung waren die Folge.