Schneider: „Privat erzähl ich die derberen Witze“

Glamour, Kameras und das Superstar-Image: In der neuesten Folge des krone.tv-Podcasts „Message Macht Medien“ gewährt TV-Star Silvia Schneider Einblicke in ihr Leben zwischen Bodenständigkeit, Bühnenlicht und Stallausmisten. Gerald Fleischmann spricht mit dem Multitalent über die „Ups and Downs“ eines Lebens im Rampenlicht.
Im Podcast verrät die Juristin, Schauspielerin, Moderatorin, Tänzerin, Produzentin und Modedesignerin, wie streng sie ihren öffentlichen Auftritt wirklich kontrolliert. Und: nach welchen Kriterien sie Projekte zusagt – und welche sie ablehnt. Wie geht sie mit Rollenbildern, Schubladen, Kritik und Shitstorms um? Würde sie jetzt in die Politik gehen? Oder später? Darüber hinaus reflektiert Silvia Schneider, wie man sich in der immer schnelllebigeren Medienlandschaft behauptet.
Ein Blick hinter die Kulissen der Powerfrau und des TV-Stars – und dennoch sagt sie „Ich bin vor der Kamera genauso wie privat. Nur privat erzähle ich derbere Witze.“ Den ganzen Podcast können Sie hier anhören:
Oder hier als Video-Podcast streamen:
Alle Folgen von „Message Macht Medien" können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören.
