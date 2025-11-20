Schneider: „Privat erzähl ich die derberen Witze“

Im Podcast verrät die Juristin, Schauspielerin, Moderatorin, Tänzerin, Produzentin und Modedesignerin, wie streng sie ihren öffentlichen Auftritt wirklich kontrolliert. Und: nach welchen Kriterien sie Projekte zusagt – und welche sie ablehnt. Wie geht sie mit Rollenbildern, Schubladen, Kritik und Shitstorms um? Würde sie jetzt in die Politik gehen? Oder später? Darüber hinaus reflektiert Silvia Schneider, wie man sich in der immer schnelllebigeren Medienlandschaft behauptet.