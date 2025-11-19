EU-Kommission will die Cookie-Dialoge reduzieren

Vernichtende Kritik kam etwa von der Datenschutzorganisation noyb des Wiener Juristen Max Schrems. Das Vorhaben werde vor allem großen Techkonzernen zugute kommen, „während er den durchschnittlichen Unternehmen in der EU keine greifbaren Vorteile bringt“, so Schrems am Mittwoch in einer Aussendung. Er warnte, dass US-Konzerne wie Google oder Meta künftig persönliche Daten der Europäer in ihre Algorithmen einbeziehen werden. „Dadurch wird es für KI-Systeme einfacher, selbst die intimsten Details zu kennen – und folglich Menschen zu manipulieren“. Schrems befürchtet zudem eine faktische Abschaffung von Auskunftsrechten gegenüber Unternehmen.