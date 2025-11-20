DFB-Boss: „Hierin ist auch Österreich ein Topteam“

„Krone“: Herr Rettig, was bedeutet dieses 6:0-Ergebnis des DFB-Teams gegen die Slowakei für die Stimmung im Verband und die Teilnahme an der WM-Endrunde wirtschaftlich?

Rettig: Moment. Erst einmal muss ich unseren Freunden aus Österreich gratulieren. Gemma! Das war ein echter Krimi, den ich mir am Fernseher angeschaut habe, wenn man 0:1 hinten liegt und weiß, dass es finalen Charakter hat, können die Knie schon mal wacklig werden. Ich habe mich auch ertappt, häufiger auf die Restspielzeit zu schauen. Große Klasse, ich denke, ich weiß wie es bei den Feierlichkeiten in der Kabine rund ging. Ich denke, da gehören unsere österreichischen Freunde auch zu den Top-Teams (lacht). Glückwunsch an den ÖFB und Ralf Rangnick, den ich persönlich schätze und dem ich gratuliert habe. Bei uns herrscht auch große Erleichterung.