Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutschland gratuliert

DFB-Boss: „Hierin ist auch Österreich ein Topteam“

Fußball International
20.11.2025 05:36
Andreas Rettig
Andreas Rettig(Bild: Herbert Bucco)

Die Nachricht von der geglückten WM-Quali nötigt der Fußballwelt Respekt vor Österreich ab. Auch beim Nachbarn freut man sich ehrlich! DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (62) erklärt im „Krone“-Interview, wo man vor der Endrunde steht ...

0 Kommentare

„Krone“: Herr Rettig, was bedeutet dieses 6:0-Ergebnis des DFB-Teams gegen die Slowakei für die Stimmung im Verband und die Teilnahme an der WM-Endrunde wirtschaftlich?
Rettig: Moment. Erst einmal muss ich unseren Freunden aus Österreich gratulieren. Gemma! Das war ein echter Krimi, den ich mir am Fernseher angeschaut habe, wenn man 0:1 hinten liegt und weiß, dass es finalen Charakter hat, können die Knie schon mal wacklig werden. Ich habe mich auch ertappt, häufiger auf die Restspielzeit zu schauen. Große Klasse, ich denke, ich weiß wie es bei den Feierlichkeiten in der Kabine rund ging. Ich denke, da gehören unsere österreichischen Freunde auch zu den Top-Teams (lacht). Glückwunsch an den ÖFB und Ralf Rangnick, den ich persönlich schätze und dem ich gratuliert habe. Bei uns herrscht auch große Erleichterung.

Die ÖFB-Truppe beim Feiern nach dem 1:1 gegen Bosnien.
Die ÖFB-Truppe beim Feiern nach dem 1:1 gegen Bosnien.(Bild: Sepp Pail)

Denn auch auf der DFB-Elf lastete ein Riesen-Druck gegen die Slowakei!
Ja, der Druck war schon hoch, wenn man als Favorit in der Gruppe mit einer Auftaktniederlage startet. Wirtschaftlich ist es noch nicht absehbar, weil die FIFA die Antrittsprämien und Rahmenbedingungen noch nicht bekanntgegeben hat. Klar ist: Auf der Kostenseite ist ein erhebliches Volumen zu bewerkstelligen, alleine wegen der Entfernungen. Die USA ist fast so groß wie komplett Europa. Da kann man sich ausmalen, was man an Meilen so zurücklegen muss.

Zitat Icon

Wir gehören sicher zu den besten Mannschaften, sonst wären wir nicht in Topf 1.

Andreas Rettig

Konnten Sie denn bei dem sog. Experten-Gipfel mit Jürgen Klopp vor der Slowakei-Partie in Leipzig neue Prozesse in die Wege leiten?
Ich bin froh über diese Gruppe, die etwas besonderes ist! Weil sie erstmalig alle Facetten abdeckt, die an der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs interessiert sind. Dabei sind Trainer, Funktionäre, Manager. Wir haben aber noch kein festes Ziel, das wir öffentlichkeitswirksam erklären könnten.

Lesen Sie auch:
Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann
Mit 6:0 zur WM
Nagelsmann: „... als wäre ich irgendwie sauer“
18.11.2025
Noten der ÖFB-Helden
Bärenstark! Retter Gregoritsch blieb vorne eiskalt
19.11.2025
Der Treffer zum Glück!
ÖFB-Held Gregoritsch: „Tut mir leid, muss feiern!“
18.11.2025

Wo sehen Sie die DFB-Elf im internationalen Vergleich, Stand heute?
Ich denke, die FIFA-Weltrangliste ist ein guter Fingerzeig. Wir sind unter den Top 9 und damit auch im Lostopf eins bei den gesetzten Mannschaften für die WM. Das war das zweite Ziel nach dem Erreichen der Endrunde, so sind wir nämlich Gruppenkopf. Es ist, was die Leistungsdichte in der Spitze angeht, alles dicht beieinander. Wir gehören sicher zu den besten Mannschaften, sonst wären wir nicht in Topf 1.

Führungsduo beim DFB: Rudi Völler und Andi Rettig.
Führungsduo beim DFB: Rudi Völler und Andi Rettig.(Bild: AP/Martin Meissner)

Welche Themen haben Sie sich persönlich auf die Agenda für die nächsten Monate gesetzt?
Ganz klar liegt ein großer Schwerpunkt auf Bildung! Es geht um Know-how-Transfer. Wir wollen allen, die dabei sind, Angebote machen, in das System investieren, vor allen unseren Nationalspielern mit dem Players-Passway, um ihnen Orientierung zu geben. Unseren Trainern bieten wir Formate an – und auch, was Zertifikate für Management angeht, verbessern wir uns, legen neue Themen auf, um die Qualität zu steigern.

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
ÖsterreichSlowakei
DFBÖFBFIFA
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
224.511 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
174.575 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
161.498 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
771 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
„Müssen besser werden“
Herzog warnt: „Man darf sich nicht blenden lassen“
Deutschland gratuliert
DFB-Boss: „Hierin ist auch Österreich ein Topteam“
Mit 2:2 bei Valerenga
St. Pölten schrieb erstmals in Champions League an
6 Teams um 2 Tickets
Letzte WM-Startplätze werden in Mexiko vergeben
Women‘s Europa Cup
VIERTELFINALE! Austria wirft Anderlecht hinaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf