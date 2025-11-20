Nach Sturz vor U-Bahn schwebte er in Lebensgefahr

Taktisch und mental stark

Zu seinen Stärken sagt der Wiener, der einen schwedischen Papa und eine norwegische Mama hat: „Ich sehe mich im taktischen und mentalen Bereich weit vorne dabei. Auch mein Service ist ziemlich gut.“ Luft nach oben sieht er noch bei der Kraft und dem Rollstuhl-Handling: „Daran arbeite ich mit meinem Physiotherapeuten Joseph Lentner sehr intensiv. Ich will am Tisch noch beweglicher werden.“ Als Ausgleich meditiert er viel und spielt sehr gerne Schach: „Das ist gut für das Gehirn.“ Ebenfalls sehr schätzt er Seminare des deutschen Mindset-Trainers Christian Bischoff, der früher Basketballspieler und Basketballtrainer war: „Alles was Persönlichkeitsentwicklung angeht, interessiert mich komplett.“