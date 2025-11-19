Tinder-Schwindler will Netflix und Opfer verklagen

Israeli vergleicht Protagonistinnen mit „unglücklichen Kunden“

Im Interview mit TMZ darauf angesprochen, warum ihn ausgerechnet gleich mehrere Frauen mit dem gleichen Anschuldigen konfrontieren würden, wenn er denn unschuldig sei, erklärte der Israeli: „Schauen Sie, wenn Sie ein Restaurant haben, können Sie schon mal drei, vier oder fünf unglückliche Kunden haben“, zieht Leviev einen kruden Vergleich. Er könne froh sein, dass die Anschuldigungen nur finanzieller und nicht sexueller Natur seien. „Drei Frauen von Dutzenden – was ist das schon. Das ist ein Witz.“