Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel Lob für Scheib

„Bomben-Saison“: ÖSV-Cheftrainer nach OP zurück

Ski Alpin
09.01.2026 06:35
Damen-Cheftrainer Roland Assinger
Damen-Cheftrainer Roland Assinger(Bild: Christof Birbaumer)

Die Umstände nach der Schulteroperation haben es gewollt, dass Roland Assinger ein paar Wochen lang die Rennen seiner Läuferinnen via Fernseher von der Couch aus mitverfolgen musste. Der Cheftrainer von Österreichs Ski-Frauenteam meldete sich für die Heimrennen in Zauchensee am kommenden Wochenende – noch ein bisschen im Schongang – zurück. In seiner Abwesenheit gab es zwei Siege zu feiern, aber auch das verletzungsbedingte Saison-Aus von Katharina Liensberger.

0 Kommentare

Die Läuferinnen unmittelbar nach einem Rennen oder sogar zwischen zwei Durchgängen in Fernsehinterviews zu hören oder einen ganzen Lauf vom Start bis ins Ziel mitansehen zu können, das waren neue Erkenntnisse für Assinger. „Ich habe mich da wirklich Stunden hingesetzt und zugehört. Das war sehr interessant, wie sie sich selbst einschätzen. Du bist sonst ja immer irgendwie auf der Strecke und kriegst das nicht mit.“ Da könne man schon die einen oder anderen Schlüsse daraus ziehen, meinte Assinger.

Bei Liensberger ist nun Geduld gefragt
Aus sportlicher Sicht stachen seit seinem verhängnisvollen Sturz die Siege von Cornelia Hütter in der Abfahrt von Val d‘Isere und Julia Scheib im Riesentorlauf am Semmering hervor. Auch im Slalom mit Katharina Truppe und Katharina Liensberger vor deren Knieverletzung sei man gut platziert gewesen. „Immer mit der kleinen Chance auf das Podium“, sagte Assinger. Mikaela Shiffrin und Camille Rast seien freilich hervorzuheben. „Das war Sonderklasse, was die gezeigt haben. Aber dahinter staut es sich ein bisschen“, sieht er durchaus noch Platz auf dem Podest für Truppe, die da ranschnuppere.

Lesen Sie auch:
Roland Assinger
OP nach Sturz
Lange Pause für Assinger, Alpinchef übernimmt
16.12.2025

  Der Unfall und das Saison-Aus von Liensberger schmerzt natürlich, sagte Assinger. „Das ist jetzt leider schon passiert. Die Rehabilitation ist für sie sicher eine neue Erfahrung, in der Situation war sie noch nie. Wir setzen alles daran, dass sie wieder schnellstmöglich fit wird. Das wird aber sicher mehrere Monate dauern.“ Keine Belastung für sechs Wochen bedeutet auf Krücken angewiesen zu sein. „Das wird natürlich eine brutale Herausforderung, diese Geduld aufzuweisen, und die Reha zu machen.“

Zauchensee-Super-G für Technikerinnen
Riesentorläuferin Julia Scheib wird in Zauchensee im Super-G an den Start gehen. „Wir haben vereinbart, dass sie natürlich Super-G-Training braucht, wenn sie startet. Dazu kommt, dass sie jetzt 500 Punkte hat, sonst fährt sie mit Nummer 70, jetzt fährt sie mit Nummer 31, 32. Das ist natürlich ein immenser Unterschied vom Kopf her“, sagte Assinger.

  Scheib bereitet sich in Saalbach-Hinterglemm mit Ricarda Haaser und Stephanie Brunner auf den Einsatz am Sonntag vor. „Zauchensee kommt den Technikerinnen zugute. Mutig sind sie alle drei und die technischen Fähigkeiten haben sie auch, dass sie gerade in Zauchensee gut performen könnten.“

„Bomben-Saison“ von Scheib
Mit drei Siegen und zwei zweiten Plätzen sowie nur einem Ausfall im Riesentorlauf habe Scheib „natürlich eine Bomben-Saison“, merkte Assinger an. Mit einer Topleistung habe sie das Heimrennen gewonnen. Das erhöhe natürlich die Erwartungen. „Mir gefällt bei ihr, ist, dass sie am Boden bleibt. Man hört in den Interviews raus, dass sie es sehr schätzt, dass es gerade so super läuft.“

Lesen Sie auch:
Julia Scheib:
„Würde mich immer wieder für Kristall entscheiden“
05.01.2026
Wie bei Marco Odermatt
Dieser Mann steht hinter Julia Scheibs Erfolgslauf
06.01.2026

Aber man müsse am Boden bleiben und dürfe nicht denken, jetzt gehe alles von alleine. Zwischen den Rennen brauche es Training, Fitnesstraining, das Arbeiten mit dem Material, mit dem Servicemann, den Trainern, um noch Verbesserungen zu machen. „An gewissen Sachen hat sie auch noch zu feilen, dass einfach diese Konstanz reinkommt. Aber aktuell funktioniert es sehr gut.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖSV
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Ass kontert Kritik
„Das sind Leute, die sich einfach nicht auskennen“
Viel Lob für Scheib
„Bomben-Saison“: ÖSV-Cheftrainer nach OP zurück
Krone Plus Logo
Keiner war hier öfter
Warum ein ÖSV-Ass beim Heimrennen an Ostern denkt
Krone Plus Logo
Nach Katastrophe:
Die Schweizer Skipartys tragen diesmal Trauerflor
Video nach Knie-OP
Liensberger postet ihre „ersten Schritte …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf