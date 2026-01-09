„Bomben-Saison“: ÖSV-Cheftrainer nach OP zurück

Die Läuferinnen unmittelbar nach einem Rennen oder sogar zwischen zwei Durchgängen in Fernsehinterviews zu hören oder einen ganzen Lauf vom Start bis ins Ziel mitansehen zu können, das waren neue Erkenntnisse für Assinger. „Ich habe mich da wirklich Stunden hingesetzt und zugehört. Das war sehr interessant, wie sie sich selbst einschätzen. Du bist sonst ja immer irgendwie auf der Strecke und kriegst das nicht mit.“ Da könne man schon die einen oder anderen Schlüsse daraus ziehen, meinte Assinger.