Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abflug ins Team-Camp

Rapid: Für alle Spieler schlägt die Stunde null

Bundesliga
09.01.2026 07:11
Gulliksen, Seidl und Co. heben ins Camp ab.
Gulliksen, Seidl und Co. heben ins Camp ab.(Bild: GEPA)

Im Spanien-Camp gilt es Rapids Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup zu überzeugen. Sechser Martin Ndzie geht auch beim Afrika-Cup nichts auf. Ein verletztes Trio muss sich noch gedulden.

0 Kommentare

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Jener der Ryanair hebt morgen bereits um 6.30 Uhr nach Spanien ab. Mit Rapids Spielern, die rund 1,5 Tonnen an Gepäck vorab über den Landweg nach Benidorm kutschieren.

Wo Grün-Weiß schon letztes Jahr die Winter-Zelte aufschlug, Neo-Coach Hoff-Thorup eine Woche Kapitän Seidl und Co. schleifen, vor allem auch kennenlernen kann. Wie der Däne tickt, sah man schon bei den Trainings im frostigen Prater. Der 36-Jährige war mitten im Geschehen, laut und klar bei den Anweisungen. Für alle Spieler schlägt die Stunde null. Auch für die bisherigen „Enttäuschungen“ bietet sich eine neue Chance.

Ndzie kam im Afrika-Cup noch nicht zum Einsatz
Etwa für Rekordeinkauf Tobias Gulliksen, der im Herbst ein „Fremdkörper“ war – kann ihm ein skandinavischer Trainer Flügel verleihen? Wenig auf geht weiterhin bei Martin Ndzie. Der „Sechser“ hätte beim Afrika-Cup Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln sollen, kam für Kamerun aber noch keine Sekunde zum Einsatz, stand zuletzt nicht einmal im Kader. Dennoch könnte Ndzie, wenn es morgen gegen Gastgeber Marokko kein Viertelfinal-Aus setzt, jetzt Rapids Camp in Spanien verpassen.

Ndzie schaut beim Afrika-Cup weiter zu.
Ndzie schaut beim Afrika-Cup weiter zu.(Bild: GEPA)

Die grün-weißen „Patienten“ sollten indes zur Reha dabei sein. Bei Flügelstürmer Peter Nosa Dahl ist nach seiner erneuten Muskelverletzung aber erst Ende des Monats mit einem Comeback zu rechnen. Linksverteidiger Jannes Horn muss sich nach einer Knie-Arthroskopie etwas länger gedulden. Dafür ist SP Raux-Yao wieder auf dem Platz, trainiert allerdings noch individuell. Mit Marcelin sollte Hoff-Thorup in der Saison nicht mehr planen.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Bundesliga
Abflug ins Team-Camp
Rapid: Für alle Spieler schlägt die Stunde null
Ab sofort ein Römer
Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien
Kommt aus Salzburg
Lazio-Trainer: „Ratkov? Kenne den Spieler nicht!“
Krone Plus Logo
Ankunft in Marbella
So schwitzen die Sturm-Kicker für Titel-Hattrick
Leihspieler kommt
GAK nimmt neuen Torhüter bis Sommer unter Vertrag

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf