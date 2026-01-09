Rapid: Für alle Spieler schlägt die Stunde null

Im Spanien-Camp gilt es Rapids Neo-Trainer Johannes Hoff-Thorup zu überzeugen. Sechser Martin Ndzie geht auch beim Afrika-Cup nichts auf. Ein verletztes Trio muss sich noch gedulden.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Jener der Ryanair hebt morgen bereits um 6.30 Uhr nach Spanien ab. Mit Rapids Spielern, die rund 1,5 Tonnen an Gepäck vorab über den Landweg nach Benidorm kutschieren.
Wo Grün-Weiß schon letztes Jahr die Winter-Zelte aufschlug, Neo-Coach Hoff-Thorup eine Woche Kapitän Seidl und Co. schleifen, vor allem auch kennenlernen kann. Wie der Däne tickt, sah man schon bei den Trainings im frostigen Prater. Der 36-Jährige war mitten im Geschehen, laut und klar bei den Anweisungen. Für alle Spieler schlägt die Stunde null. Auch für die bisherigen „Enttäuschungen“ bietet sich eine neue Chance.
Ndzie kam im Afrika-Cup noch nicht zum Einsatz
Etwa für Rekordeinkauf Tobias Gulliksen, der im Herbst ein „Fremdkörper“ war – kann ihm ein skandinavischer Trainer Flügel verleihen? Wenig auf geht weiterhin bei Martin Ndzie. Der „Sechser“ hätte beim Afrika-Cup Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln sollen, kam für Kamerun aber noch keine Sekunde zum Einsatz, stand zuletzt nicht einmal im Kader. Dennoch könnte Ndzie, wenn es morgen gegen Gastgeber Marokko kein Viertelfinal-Aus setzt, jetzt Rapids Camp in Spanien verpassen.
Die grün-weißen „Patienten“ sollten indes zur Reha dabei sein. Bei Flügelstürmer Peter Nosa Dahl ist nach seiner erneuten Muskelverletzung aber erst Ende des Monats mit einem Comeback zu rechnen. Linksverteidiger Jannes Horn muss sich nach einer Knie-Arthroskopie etwas länger gedulden. Dafür ist SP Raux-Yao wieder auf dem Platz, trainiert allerdings noch individuell. Mit Marcelin sollte Hoff-Thorup in der Saison nicht mehr planen.
