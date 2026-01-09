Rapid: Für alle Spieler schlägt die Stunde null

Ndzie kam im Afrika-Cup noch nicht zum Einsatz

Etwa für Rekordeinkauf Tobias Gulliksen, der im Herbst ein „Fremdkörper“ war – kann ihm ein skandinavischer Trainer Flügel verleihen? Wenig auf geht weiterhin bei Martin Ndzie. Der „Sechser“ hätte beim Afrika-Cup Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln sollen, kam für Kamerun aber noch keine Sekunde zum Einsatz, stand zuletzt nicht einmal im Kader. Dennoch könnte Ndzie, wenn es morgen gegen Gastgeber Marokko kein Viertelfinal-Aus setzt, jetzt Rapids Camp in Spanien verpassen.