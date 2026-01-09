Heftige Detonationen
Kreml: „Oreschnik“ nahe der EU-Grenze eingesetzt
In der Nacht auf Freitag kam es im Westen der Ukraine unweit der Grenze zur EU zu mehreren schweren Luftangriffen. Aufgrund der Art der Detonationen und der Einschläge wurde sofort über den Einsatz der neuen russischen Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ (Haselstrauch) spekuliert. Wenig später bestätigte der Kreml den Angriff.
„Die russischen Streitkräfte haben einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt, darunter auch mit dem Mittelstreckenkomplex ,Oreschnik‘ und Drohnen“, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Es habe sich um eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Residenz von Kremlchef Wladimir Putin im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel.
Vergeltung für „Terroranschlag“ auf Putins Residenz
Der Kreml hatte nach dem angeblichen Angriff in Waldai von einem versuchten Terroranschlag gesprochen. Auch US-Präsident Donald Trump kritisierte einen solchen Schlag. Die Ukraine ihrerseits dementierte, dass sie überhaupt einen Angriff auf die Residenz lanciert hatte. Experten bezweifeln überdies die Glaubwürdigkeit der von Russland vorgelegten Informationen.
Die Ukraine hatte am Donnerstagabend einen schweren russischen Luftangriff erwartet. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte in seiner Abendansprache davor: „Es gibt Informationen, dass es heute Nacht einen neuen massiven russischen Angriff geben könnte.“ Die Bürger sollten auf Luftalarm achten und sich in Schutzräume flüchten.
Wenig später wurde die Region von mehren schweren Detonationen erschüttert. Ukrainische Militärblogs veröffentlichten danach angebliche Videos aus der Region (siehe auch oben), die sechs Einschläge hintereinander zeigen Unter anderem sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur getroffen worden, erklärte Gebietsgouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram.
Laut Bewohnern wie mehrere Erdbeben hintereinander
„Ob das eine Oreschnik war, ist nicht bekannt“, teilte der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, mit. Darüber müsse das Militär informieren. Bewohner der Region beschrieben die lauten Einschläge wie viele Erdbeben hintereinander. Angaben zum Ziel wurden nicht gemacht. Doch im Gebiet Lwiw liegt der unterirdische Gasspeicher von Stryj, der schon mehrfach Ziel russischer Angriffe war.
Im November 2024 erstmals eingesetzt
Die nach russischen Angaben neue Mittelstreckenrakete „Oreschnik“ war erstmals im November 2024 auf die südukrainische Großstadt Dnipro abgefeuert worden. Auch dieser Start erfolgte aus Kapustin Jar bei Astrachan in Südrussland. Die sechs Gefechtsköpfe enthielten damals nach ukrainischen Angaben keinen Sprengstoff. Kremlchef Wladimir Putin sprach von einem Test und drohte an, dass weitere folgen sollten.
