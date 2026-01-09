Kreml: „Oreschnik“ nahe der EU-Grenze eingesetzt

„Die russischen Streitkräfte haben einen massiven Schlag mit boden- und seebasierten Hochpräzisionswaffen großer Reichweite gegen kritische Objekte auf dem Gebiet der Ukraine geführt, darunter auch mit dem Mittelstreckenkomplex ,Oreschnik‘ und Drohnen“, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Es habe sich um eine Vergeltungsaktion für die angebliche ukrainische Attacke auf die Residenz von Kremlchef Wladimir Putin im nordrussischen Waldai kurz vor dem Jahreswechsel.