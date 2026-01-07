Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

600 km Reichweite

Das erste E-Motorrad für die Langstrecke ist da!

Motor
07.01.2026 07:59
(Bild: Verge Motorcycles)

Bisher scheitern E-Motorräder vor allem an der Reichweite. Mit einem Feststoffakku will Verge Motorcycles das ändern und das erste wirklich langstreckentaugliche Elektromotorrad auf den Markt bringen.

0 Kommentare

Der finnisch-estnische Motorradhersteller nutzt die Technikmesse CES (bis 9. Jänner), um sein Elektromotorrad TS in einer neuen Ausführung mit Feststoffbatterie zu präsentieren. Bereits in den kommenden Monaten soll die weiterentwickelte Variante in Deutschland auf den Markt kommen.

Der technologische Sprung fällt deutlich aus: Die 33,3 kWh große Batterie ermöglicht eine um 240 Kilometer erhöhte Reichweite von bis zu rund 600 Kilometern. Gleichzeitig verkürzt sich die Ladezeit erheblich. Energie für etwa 300 Kilometer soll sich in rund zehn Minuten nachladen lassen. Für den Autobahnbetrieb gibt der Hersteller eine praxisnahe Reichweite von etwa 315 Kilometern an. 

Technisch bleibt die TS dem markentypischen Konzept treu. Angetrieben wird sie weiterhin vom nabenlosen Felgenmotor im Hinterrad, der bereits Ende 2025 in der überarbeiteten und deutlich leichteren Version Donut 2.0 vorgestellt wurde.

Das neue Akkupaket bietet 33,3 kWh Speicherkapazität. Die allte Lithium-Batterie brachte es auf ...
Das neue Akkupaket bietet 33,3 kWh Speicherkapazität. Die allte Lithium-Batterie brachte es auf lediglich 20 kWh.(Bild: Verge Motorcycles)

Künftig stehen zwei Leistungsstufen zur Wahl: Die Version Pro mit 102 kW/139 PS und 1000 Newtonmetern Drehmoment oder in der stärkeren Ausbaustufe Ultra mit 150 kW/204 PS und 1200 Newtonmetern. Das auf rund 230 Kilogramm reduzierte Gewicht ermöglicht Beschleunigungswerte von 3,5 beziehungsweise 2,5 Sekunden von null auf 100 km/h. In beiden Varianten ist die Höchstgeschwindigkeit auf 200 km/h begrenzt.

Der Preis liegt bei 36.600 Euro, eine California Edition kostet 1200 Euro Aufpreis. Die leistungsstärkere TS Ultra soll im Frühjahr zum Preis von rund 54.400 Euro folgen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mit „Super-Hybrid“
BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?
Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Motor
600 km Reichweite
Das erste E-Motorrad für die Langstrecke ist da!
ZF legt vor
Flüsterfahrwerk: Revolution des Noise Cancelling
It‘s coming home
BMW Alpina: Exklusive Automarke unter neuem Dach
Vorbild Golf I
VW blickt im ID.Polo-Cockpit gaaanz weit zurück
Großstadt-Studie
Tempo 30: Weniger Unfälle, kaum längere Fahrzeit

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf