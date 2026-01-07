Das erste E-Motorrad für die Langstrecke ist da!

Der technologische Sprung fällt deutlich aus: Die 33,3 kWh große Batterie ermöglicht eine um 240 Kilometer erhöhte Reichweite von bis zu rund 600 Kilometern. Gleichzeitig verkürzt sich die Ladezeit erheblich. Energie für etwa 300 Kilometer soll sich in rund zehn Minuten nachladen lassen. Für den Autobahnbetrieb gibt der Hersteller eine praxisnahe Reichweite von etwa 315 Kilometern an.